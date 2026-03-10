Exposition L’archéologie en 3D, du sol au plafond Musée du Fâ Barzan

Exposition L’archéologie en 3D, du sol au plafond

Musée du Fâ 25 route du Fâ Barzan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:30:00

fin : 2026-11-01 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04 2026-05-04 2026-07-01 2026-09-01 2026-09-14 2026-10-17 2026-11-02

Visitez la nouvelle exposition temporaire du site du Fâ et découvrez le long travail des archéologues pour reconstituer en 3D notre ville portuaire gallo-romaine.

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Musée du Fâ 25 route du Fâ Barzan 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 33 45 contact@fa-barzan.com

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English :

Visit the new temporary exhibition at the Fâ site and discover how archaeologists have worked long and hard to reconstruct our Gallo-Roman port city in 3D.

L’événement Exposition L’archéologie en 3D, du sol au plafond Barzan a été mis à jour le 2026-03-10 par Royan Atlantique