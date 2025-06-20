Exposition L’architecte et le danseur Angers

Exposition L’architecte et le danseur

35 boulevard du Roi René Angers Maine-et-Loire

Fredrik Odenius est lauréat de la 5ème bourse arts visuels de la Ville d’Angers. Accueilli au RU-Repaire Urbain durant deux mois au printemps 2025 son travail s’est ancré dans la vie artistique locale et s’est inspiré de deux figures historiques locales. .

35 boulevard du Roi René Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 05 59 65 repaire.urbain@ville.angers.fr

