Exposition « l’architecture à Carrières » 20 et 21 septembre La cour du soleil Yvelines

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Une exposition sur l’architecture de Carrières présentée par l’association d’Histoire et de Sauvegarde du Vieux Carrières : « L’architecture à Carrières est multiple. Tout d’abord la grange aux dîmes, exemple typique d’architecture du Moyen-Age, et la mairie dont la façade traduit le classicisme de l’Ancien Régime. Les maisons villageoises construites à partir de la pierre de leur sous-sol et les maisons troglodytiques creusées dans la falaise rappellent combien Carrières-sur-Seine (anciennement Carrières-Saint-Denis) est réputé depuis l’Antiquité pour son industrie de la pierre. Ce sont ces pierres qui donnent son caractère authentique au centre de Carrières-sur-Seine qui revêt des allures de village.

La cour du soleil 14 rue Victor-Hugo 78420 Carrières-sur-Seine Carrières-sur-Seine 78420 Yvelines Île-de-France La « Cour du Soleil » est un bien, propriété de la Ville de Carrières-sur-Seine (Yvelines). Localisé dans l’entrée

d’une ancienne carrière, ses évolutions en font un lieu magnifique et remarquable.

Cet ensemble constitue un espace vert important en plein centre historique de la commune. Le site est

accessible par l’Allée du Pressoir, voie privée de 3 à 5 m de large environ, bordée de maisons troglodytes.

La Cour du Soleil est ouverte pour les Journées européennes du patrimoine

(JEP). On y entre par un portail

barreaudé fait sur mesure, en passant sous un arc de pierres. Cette cour ne représente qu’un sixième de la

surface de la parcelle. Elle est la partie la plus riche d’un point de vue patrimonial .

