Exposition L’architecture au service de la mémoire Route de Verdun Thiaucourt-Regniéville

Route de Verdun Cimetière américain de Thiaucourt Thiaucourt-Regniéville Meurthe-et-Moselle

Exposition de photos historiques au cimetière américain de Thiaucourt et au mémorial américain de Montsec.

Ces photos montrent la construction mais aussi l’évolution et la signification de l’architecture de ces sites de mémoire de la Grande Guerre.

En continu de 9h à 17h avec commentaires d’une guide sur place. La guide ne sera pas disponible de 12h à 13h.Tout public

Route de Verdun Cimetière américain de Thiaucourt Thiaucourt-Regniéville 54470 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 80 01 01 saint-mihiel@abmc.gov

English :

Historical photo exhibition at Thiaucourt American Cemetery and Montsec American Memorial.

These photos show the construction, evolution and significance of the architecture of these Great War memorial sites.

Continuous from 9 a.m. to 5 p.m., with commentary by an on-site guide. The guide will be unavailable from 12pm to 1pm.

German :

Ausstellung historischer Fotos auf dem amerikanischen Friedhof in Thiaucourt und der amerikanischen Gedenkstätte in Montsec.

Die Fotos zeigen den Bau, aber auch die Entwicklung und die Bedeutung der Architektur dieser Gedenkstätten des Ersten Weltkriegs.

Durchgehend von 9:00 bis 17:00 Uhr mit Kommentaren einer Führerin vor Ort. Die Führerin ist von 12:00 bis 13:00 Uhr nicht verfügbar.

Italiano :

Mostra di foto storiche al Cimitero americano di Thiaucourt e al Memoriale americano di Montsec.

Le foto mostrano la costruzione, l’evoluzione e il significato dell’architettura di questi luoghi commemorativi della Grande Guerra.

Orario continuato dalle 9.00 alle 17.00, con commento di una guida sul posto. La guida non sarà disponibile dalle 12.00 alle 13.00.

Espanol :

Exposición de fotos históricas en el Cementerio Americano de Thiaucourt y en el Memorial Americano del Montsec.

Estas fotos muestran la construcción, la evolución y el significado de la arquitectura de estos lugares conmemorativos de la Gran Guerra.

Horario ininterrumpido de 9.00 a 17.00 h, con comentarios de un guía in situ. El guía no estará disponible de 12.00 a 13.00 h.

