Exposition « L’architecture des bâtiments publics communaux au fil des siècles » 20 et 21 septembre Salle des fêtes « Roger Peyralade » Lot

Gratuit.

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visite libre de l’exposition sur l’architecture des bâtiments publics de la commune du Montat. Découverte des archives relatives aux différentes constructions (plans, photos…).

Salle des fêtes « Roger Peyralade » Rue du village, 46090 Le Montat Le Montat 46090 Lot Occitanie 05 65 21 01 17 Bien que construite en 1987, la salle des fêtes du Montat conserve tout son charme grâce à ses murs et à sa voûte en bois. Dotée d’un système de sonorisation, elle peut accueillir jusqu’à 300 personnes assises. La salle est également pourvue d’une cuisine équipée, d’un bar donnant sur l’extérieur, d’un espace barbecue et d’une aire de pique-nique ombragée. Grand parking à proximité.

© Mairie de Le Montat