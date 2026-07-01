Exposition : L’architecture du XXe siècle, une collection et un patrimoine saint-pierrais, Espace culturel Philippe Torreton, Saint-Pierre-lès-Elbeuf

Informations pratiques

Exposition : L’architecture du XXe siècle, une collection et un patrimoine saint-pierrais Samedi 19 septembre, 14h00 Espace culturel Philippe Torreton Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

En croisant une collection de cartes postales consacrée à l’Architecture du vingtième siècle et quelques architectures modernes de Saint Pierre-les-Elbeuf, l’exposition tente de croiser les influences, les identifications du patrimoine de cette période et révèle plus particulièrement la présence de deux architectes majeurs de la Modernité présents sur notre territoire : Jacques Couëlle et Louis Miquel.

Lous Miquel et la Résidence des Tilleuls permettent de retracer le chemin de cet architecte depuis l’Afrique du Nord, héritier de la Chartes d’Athènes et du Mouvement Moderne (l’influence de Le Corbusier) ayant conçu un immeuble de logements, archétype des qualités et des recherches de la période si riche en expériences techniques et conceptuelles pour le logement collectif.

Jacques Couëlle fut l’inventeur d’un système de construction dit en fusées céramiques, rare et pourtant présent au moins par deux églises en Seine Maritime et une maison à Saint-Pierre-lès-Elbeuf. Ce système de fabrication permettait de faire des voûtes légères et économiques en emboitant simplement des bouteilles en terreaute les unes dans les autres, offrant ainsi un moyen rapide et efficace de construction. Une maison ainsi réalisée est visible sur le territoire de notre commune et offre là un Patrimoine technique et architectural très rare et encore en fonction.

L’exposition montrera environ 300 cartes postales et documents reliant le Patrimoine de notre ville à celui des Trente Glorieuses en France.

Cette exposition est proposée par David Liaudet, artiste-lithographe et proffesseur à l’école supérieur des Beaux-Arts du Mans qui s’attache à raconter l’architecture moderne à travers des cartes postales sur son blog archipostcard.blogspot.fr.

Elle sera visible du 19 septembre au 10 octobre.

Une édition de cartes postales inédites seront aussi éditées.

Espace culturel Philippe Torreton 163 avenue de l’Europe, 76320 Saint-Pierre-lès-Elbeuf Saint-Pierre-lès-Elbeuf 76320 Seine-Maritime Normandie 02 32 96 95 78 http://pierrotin.fr Espace constitué d’un pôle administratif avec deux salles de cours et des bureaux, d’un hall, espace exposition et d’espace pour accueillir une programmation jeune public et accueillir des compagnies en résidence de création.

En croisant une collection de cartes postales consacrée à l’Architecture du vingtième siècle et quelques architectures modernes de Saint Pierre-les-Elbeuf, l’exposition tente de croiser les les du de…

©David Liaudet