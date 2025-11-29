Exposition Larrungo koloreak Sare

Exposition Larrungo koloreak

Exposition Larrungo koloreak Sare samedi 4 avril 2026.

Exposition Larrungo koloreak

Maison Suharriaga Sare Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-06

Date(s) :
2026-04-04

Exposition des œuvres de l’association de Sare Larrungo Koloreak.   .

Maison Suharriaga Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   larrungokoloreakelkartea@gmail.com

English : Exposition Larrungo koloreak

L’événement Exposition Larrungo koloreak Sare a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de Tourisme Pays Basque