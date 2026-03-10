Exposition L’Art à Bar-le-Duc, Pierre MESSANG Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville Bar-le-Duc
Exposition L’Art à Bar-le-Duc, Pierre MESSANG Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville Bar-le-Duc mardi 12 mai 2026.
Exposition L’Art à Bar-le-Duc, Pierre MESSANG
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville 12 Rue Lapique Bar-le-Duc Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-12 10:00:00
fin : 2026-05-17 19:00:00
Date(s) :
2026-05-12
L’artiste Pierre MESSANG présente son exposition ‘L’Art à Bar-le-Duc dans la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville.
Entrée libre.Tout public
0 .
Salle des fêtes de l’Hôtel de Ville 12 Rue Lapique Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 6 11 27 73 29 pierremessang@yahoo.fr
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English :
Artist Pierre MESSANG presents his exhibition L’Art à Bar-le-Duc in the Salle des fêtes of the Hôtel de Ville.
Free admission.
L’événement Exposition L’Art à Bar-le-Duc, Pierre MESSANG Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-03-10 par OT SUD MEUSE