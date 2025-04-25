Exposition L’Art à la VillA Benfeld

Exposition L’Art à la VillA

rue de la Digue Benfeld Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-03 14:00:00

fin : 2026-04-03 18:00:00

Date(s) :

2026-04-03 2026-04-04 2026-04-05 2026-04-06 2026-04-11 2026-04-12

Exposition d’art dans la belle demeure la Villa Jaeger .

Venez admirer les œuvres de nos artistes et laissez-vous inspirer !

Le collectif Les Artistes à la Villa , en partenariat avec la Ville de Benfeld, vous donne rendez-vous pour une exposition éclectique et inspirante réunissant une dizaine d’artistes aux univers singuliers

photographies, peintures, art digital, mosaïques, sculptures… Il y en aura pour tous les goûts et toutes les sensibilités !

Le cadre ?

La magnifique Villa Jaeger, demeure bourgeoise du XIXe siècle nichée à la confluence de l’Ill et du Muhlbach. Un lieu chargé d’histoire et d’élégance, idéal pour sublimer les œuvres exposées.

Un événement co-organisé avec la Ville de Benfeld, avec le soutien technique de l’Agence culturelle Grand Est. .

rue de la Digue Benfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 74 42 17 mairie@benfeld.fr

English :

Art exhibition in the beautiful Villa Jaeger.

