Exposition L’Art à la VillA Benfeld

Exposition L’Art à la VillA
rue de la Digue Benfeld Bas-Rhin
Début : Vendredi 2026-04-03 14:00:00
fin : 2026-04-03 18:00:00
2026-04-03 2026-04-04 2026-04-05 2026-04-06 2026-04-11 2026-04-12
Exposition d’art dans la belle demeure la Villa Jaeger .
Venez admirer les œuvres de nos artistes et laissez-vous inspirer !
Le collectif Les Artistes à la Villa , en partenariat avec la Ville de Benfeld, vous donne rendez-vous pour une exposition éclectique et inspirante réunissant une dizaine d’artistes aux univers singuliers
photographies, peintures, art digital, mosaïques, sculptures… Il y en aura pour tous les goûts et toutes les sensibilités !
Le cadre ?
La magnifique Villa Jaeger, demeure bourgeoise du XIXe siècle nichée à la confluence de l’Ill et du Muhlbach. Un lieu chargé d’histoire et d’élégance, idéal pour sublimer les œuvres exposées.
Un événement co-organisé avec la Ville de Benfeld, avec le soutien technique de l’Agence culturelle Grand Est. .
English :
Art exhibition in the beautiful Villa Jaeger.
