Exposition « L’art au bout des doigts », Médiathèque Michel Bigaré, Gandrange

Informations pratiques

Exposition « L’art au bout des doigts » 19 et 20 septembre Médiathèque Michel Bigaré Moselle

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition de pastels secs par Françoise Péron Brugnoni.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la médiathèque vous invite à pousser la porte d’un univers où la matière brute rencontre l’émotion pure.

À travers l’exposition « L’art au bout des doigts » de Françoise Péron Brugnoni, découvrez la magie du pastel sec. Technique exigeante où l’artiste renonce aux pinceaux pour travailler le pigment pur directement à la main, le pastel sec offre un jeu subtil entre douceur, lumière et textures vibrantes.

Chaque œuvre exposée témoigne d’un savoir-faire minutieux et d’une sensibilité à fleur de peau, où le geste créatif s’exprime dans sa forme la plus directe et authentique.

Médiathèque Michel Bigaré Place Jeanne d’Arc, 57175 Gandrange Gandrange 57175 Moselle Grand Est +33 (0) 3 87 58 33 03 https://mediatheque-gandrange.fr/ Ce bâtiment du XVe siècle de style gothique est classé monument historique depuis 1896. Il est situé au cœur du vieux village. Outre une magnifique statue équestre de Jeanne d’Arc (monument aux morts de 1914-1918), on peut voir à droite du clocher un calvaire de type » Bildstock » daté de 1626.

Sur les murs extérieurs se trouvent un mâchicoulis et deux meurtrières (ouvertes et rebouchées) qui montrent que l’église a été fortifiée. On devine également à gauche de l’entrée, des pierres tombales encastrées, vestige de l’ancien cimetière qui entourait l’église.

Au-dessus de l’ancienne porte d’entrée, une niche abrite une statue de saint Hubert représenté à cheval qui vraisemblablement date de la fin du XIVe siècle. A l’intérieur de l’église, d’autres particularités tout aussi intéressantes attendent le visiteur curieux comme les superbes vitraux parant l’édifice : la rosace parfaitement conservée et » Le miracle de saint Hubert » en partie restauré.

Les autres éléments seront à découvrir lors d’une visite de cet ancien lieu de culte reconverti en lieu de culture. Un guide comprenant l’historique de l’église sera offert à chaque visiteur.

L’Art au bout des doigts

©Françoise Péron Brugnoni