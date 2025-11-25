Exposition L’Art au cœur de Noël Place des Centuries Salon-de-Provence

Exposition L’Art au cœur de Noël

Du 25/11 au 23/12/2025 tous les jours de 10h30 à 19h. Place des Centuries Cours des créateurs Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25 10:30:00

fin : 2025-12-23 19:00:00

Date(s) :

2025-11-25

L’association PSP ART organise son exposition de Noël avec vingt artistes talentueux qui célèbrent l’esprit des fêtes à travers des œuvres variées peinture, sculpture, photographie, une véritable expérience artistique est au programme

Un studio avec un décor de fête est aussi mis en place pour se prendre en photo. Dans l’esprit des fêtes, PSP ART profite de cette exposition pour soutenir le Secours Populaire avec une récolte de jouets neufs La Fontaine à Jouets , à l’entrée de la

Cour des Créateurs.



Vendredi 28 novembre, à 18h30, le vernissage de l’exposition sera un temps convivial avec la présence d’un accordéoniste et de la chorale ado du Conservatoire municipal.



Renseignements au 07 62 11 99 98 provencesudpassion@gmail.com .

Place des Centuries Cours des créateurs Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 62 11 99 98 contact.provencesudpassion@gmail.com

English :

The PSP ART association organizes its Christmas exhibition with twenty talented artists who celebrate the spirit of the holidays through a variety of works: painting, sculpture, photography, a true artistic experience is on the program

German :

Der Verein PSP ART organisiert seine Weihnachtsausstellung mit zwanzig talentierten Künstlern, die den Geist der Feiertage mit verschiedenen Werken feiern: Malerei, Skulptur, Fotografie ein echtes Kunsterlebnis steht auf dem Programm

Italiano :

L’associazione PSP ART organizza la sua mostra di Natale con venti artisti di talento che celebrano lo spirito delle feste attraverso una varietà di opere: pittura, scultura, fotografia, una vera e propria esperienza artistica è in programma

Espanol :

La asociación PSP ART organiza su exposición de Navidad con veinte artistas de talento que celebran el espíritu de las fiestas a través de obras variadas: pintura, escultura, fotografía… toda una experiencia artística está en el programa

L’événement Exposition L’Art au cœur de Noël Salon-de-Provence a été mis à jour le 2025-11-19 par Office de Tourisme de Salon de Provence