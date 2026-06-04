Exposition L’Art au Manoir Manoir de la Grand’Cour Taden

Taden

Exposition L’Art au Manoir

Manoir de la Grand’Cour Le bourg Taden Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-09

RDC

Ratz peinture

Jefgraffik peinture

Maryline Berhault céramiques animalières

1er étage

Nesby peinture

Semor peinture

Jean-Michel Darras sculpture

Claudine Chapon sculpture

Fx peinture

2ème étage

Pierre-Yves Carlot Vinca sculpture

Partie seigneuriale

Sébastien Thomazo installation

Fermé le lundi .

Manoir de la Grand’Cour Le bourg Taden 22100 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Exposition L’Art au Manoir Taden a été mis à jour le 2026-06-04 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme