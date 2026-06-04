Exposition L’Art au Manoir Manoir de la Grand’Cour Taden
Exposition L’Art au Manoir Manoir de la Grand’Cour Taden jeudi 9 juillet 2026.
Taden
Exposition L’Art au Manoir
Manoir de la Grand’Cour Le bourg Taden Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-09
RDC
Ratz peinture
Jefgraffik peinture
Maryline Berhault céramiques animalières
1er étage
Nesby peinture
Semor peinture
Jean-Michel Darras sculpture
Claudine Chapon sculpture
Fx peinture
2ème étage
Pierre-Yves Carlot Vinca sculpture
Partie seigneuriale
Sébastien Thomazo installation
Fermé le lundi .
Manoir de la Grand’Cour Le bourg Taden 22100 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Exposition L’Art au Manoir Taden a été mis à jour le 2026-06-04 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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