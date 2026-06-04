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Exposition L’Art au Manoir Manoir de la Grand’Cour Taden

Exposition L’Art au Manoir Manoir de la Grand’Cour Taden jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Manoir de la Grand'Cour

Adresse : Le bourg

Ville : 22100 Taden

Département : Côtes-d'Armor

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Tarif :

Taden

Exposition L’Art au Manoir

Manoir de la Grand’Cour Le bourg Taden Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-09

RDC
Ratz peinture
Jefgraffik peinture
Maryline Berhault céramiques animalières

1er étage
Nesby peinture
Semor peinture
Jean-Michel Darras sculpture
Claudine Chapon sculpture
Fx peinture

2ème étage
Pierre-Yves Carlot Vinca sculpture

Partie seigneuriale
Sébastien Thomazo installation

Fermé le lundi   .

Manoir de la Grand’Cour Le bourg Taden 22100 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Exposition L’Art au Manoir Taden a été mis à jour le 2026-06-04 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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