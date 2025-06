Exposition L’art au service de l’espérance Rouffach 2 juillet 2025 09:00

Découvrez un autre regard, celui de Claude Lamoureux, iconographe numérique, qui propose une interprétation autour de l’art et de l’espérance.

Place de la République

Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 49 61 10 contact@paroisses-rouffach-nds.org

English :

Discover another viewpoint, that of Claude Lamoureux, digital iconographer, who offers an interpretation of art and hope.

German :

Entdecken Sie einen anderen Blickwinkel, den von Claude Lamoureux, einem digitalen Ikonografen, der eine Interpretation rund um Kunst und Hoffnung vorschlägt.

Italiano :

Scoprite un altro punto di vista, quello di Claude Lamoureux, iconografo digitale, che offre un’interpretazione basata sull’arte e sulla speranza.

Espanol :

Descubra otro punto de vista, el de Claude Lamoureux, iconógrafo digital, que ofrece una interpretación basada en el arte y la esperanza.

