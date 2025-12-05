Exposition L’Art au Sommet à Courchevel Andrea Roggi et Bruno Catalano Courchevel

Exposition L’Art au Sommet à Courchevel Andrea Roggi et Bruno Catalano

Centre station à Courchevel et domaine skiable sommet Vizelle et sommet Biollay Courchevel Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 08:00:00

fin : 2025-04-20 20:00:00

Date(s) :

2025-12-05

L’Art au Sommet met en lumière les sculptures monumentales et les œuvres originales de deux artistes de renom Andrea Roggi, exposé sur les pistes et au cœur de Courchevel 1850 et Bruno Catalano dont les créations prennent place dans les villages.

.

Centre station à Courchevel et domaine skiable sommet Vizelle et sommet Biollay Courchevel 73120 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 08 00 29 info@courchevel.com

English :

L’Art au Sommet highlights the monumental sculptures and original works of two renowned artists: Andrea Roggi, displayed on the slopes and in the heart of Courchevel 1850, and Bruno Catalano, whose creations are featured throughout the villages.

German :

Kunst zeigt sich auf höchstem Niveau in Courchevel!

Die 17. Ausgabe stellt monumentale Skulpturen und Originalwerke des italienischen Künstlers Andrea Roggi auf den Pisten und im Ort Courchevel 1850 in den Mittelpunkt, sowie Werke des französischen Künstlers Bruno Catalano, die in den Dörfern Courchevel Moriond, Courchevel Village, Le Praz und La Tania ausgestellt werden.

Italiano :

Art at the Summit mette in evidenza sculture monumentali e opere originali di due rinomati artisti: Andrea Roggi, esposto sulle piste e nel cuore di Courchevel 1850, e Bruno Catalano, le cui creazioni sono esposte nei villaggi.

Espanol :

¡El arte se exhibe en la cima en Courchevel!

La 17ª edición destaca las esculturas monumentales y las obras originales del artista italiano Andrea Roggi en las pistas y en la estación de Courchevel 1850, así como las creaciones del artista francés Bruno Catalano en los pueblos de Courchevel Moriond, Courchevel Village, Le Praz y La Tania.

L’événement Exposition L’Art au Sommet à Courchevel Andrea Roggi et Bruno Catalano Courchevel a été mis à jour le 2025-10-29 par Mairie de Courchevel