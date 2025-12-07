Exposition L’Art au Sommet à Courchevel Léo Caillard – Courchevel

Savoie

L’art s’expose au sommet à Courchevel ! La 16ème édition fait la part belle aux sculptures monumentales et œuvres originales de l’artiste français Léo Caillard, sur les pistes et en station.

Courchevel 73120 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 08 00 29 info@courchevel.com

English : Exhibition L’Art au Sommet à Courchevel Léo Caillard

Art on display at the summit of Courchevel! The 16th edition features monumental sculptures and original works by Léo Caillard, both on the slopes and in the resort.

German : Ausstellung L’Art au Sommet in Courchevel Léo Caillard

Die Kunst stellt sich auf dem Gipfel in Courchevel aus! Bei der 16. Ausgabe stehen die monumentalen Skulpturen und Originalwerke des französischen Künstlers Léo Caillard auf den Pisten und im Ort im Mittelpunkt.

Italiano :

Arte in mostra in vetta a Courchevel! La 16ª edizione presenterà sculture monumentali e opere originali dell’artista francese Léo Caillard, sia sulle piste che nel resort.

Espanol : Exposición L’Art au Sommet en Courchevel Léo Caillard

¡Arte expuesto en la cumbre de Courchevel! La 16ª edición contará con esculturas monumentales y obras originales del artista francés Léo Caillard, tanto en las pistas como en la estación.

