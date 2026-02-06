Exposition l’Art au village Aillevillers-et-Lyaumont

Exposition l’Art au village

Salle polyvalente du Martinet Aillevillers-et-Lyaumont

Gratuit

2026-03-07

2026-03-08

2026-03-07

Les invités d’honneur Christine Jateau (portraitiste), Monique, Jacques et Jean-Jacques (Vannerie artisanale avec l’Ephad de Plombières-les-Bains, Le Clos des Écureuils).

À la salle polyvalente du Martinet.

Le samedi de 14h à 18h, et le dimanche de 10h à 18h.

Entrée gratuite.

Tirage tombola à l’issue de l’exposition. .

Salle polyvalente du Martinet Aillevillers-et-Lyaumont 70320 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

