Exposition l’Art au village Aillevillers-et-Lyaumont

Exposition l’Art au village
Salle polyvalente du Martinet Aillevillers-et-Lyaumont Haute-Saône
Gratuit
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-08
Les invités d’honneur Christine Jateau (portraitiste), Monique, Jacques et Jean-Jacques (Vannerie artisanale avec l’Ephad de Plombières-les-Bains, Le Clos des Écureuils).
À la salle polyvalente du Martinet.
Le samedi de 14h à 18h, et le dimanche de 10h à 18h.
Entrée gratuite.
Tirage tombola à l’issue de l’exposition. .
Salle polyvalente du Martinet Aillevillers-et-Lyaumont 70320 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
