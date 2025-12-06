Exposition l’Art brut en maison de santé mentale Orléans

Exposition l’Art brut en maison de santé mentale

181 Rue de Bourgogne Orléans Loiret

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-06

Exposition réalisée dans le cadre d’un partenariat inédit entre l’Établissement public de santé mentale (EPSM) Georges Daumézon, l’Ecole supérieure d’art et de design d’Orléans (ESAD Orléans) et la préfecture de la région Centre-Val de Loire et du Loiret. .

English :

Art brut exhibition in a mental health home

German :

Ausstellung l’Art brut en maison de santé mentale (Art Brut in einer psychiatrischen Klinik)

Italiano :

Mostra di Art brut in una casa di cura per malati mentali

Espanol :

Exposición de Art brut en un psiquiátrico

