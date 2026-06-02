Exposition L’Art dans la ville L’Envol Cransac

Cransac

Exposition L’Art dans la ville

L’Envol 35 Place de l’Hôtel de Ville Cransac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-03

Office de Tourisme et du Thermalisme, bureau de Cransac-Les-Thermes du lundi au vendredi 9h30 12h et 15h 18h ; samedi 9h30 12h et 14h 17h

L’architecture moderne a transformé le paysage urbain tout au long des années, marquant une fracture avec les styles traditionnels que nous connaissions, en défiant les normes établies. Challenge majeur pour les villes contemporaines, les structures doivent réussir à s’intégrer esthétiquement à leur environnement urbain. Toutefois, l’art dans la ville c’est aussi accueillir des œuvres variées, sculptures, peintures, notamment à travers le Street Art. Le Street Art bouge les lignes, tisse des fils, brise des barrières. Il s’inscrit dans l’histoire contemporaine de l’Art. Ces peintures urbaines nous permettent à tout un chacun d’accéder à une approche différente de l’Art. Un mouvement artistique et un mode d’expression qui arpentent le monde.

Office de Tourisme et du Thermalisme 05 65 63 06 80 .

L’Envol 35 Place de l’Hôtel de Ville Cransac 12110 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 06 80 tourisme@decazeville-communaute.fr

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English :

L’événement Exposition L’Art dans la ville Cransac a été mis à jour le 2026-06-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)