Exposition « L’art de bâtir en Côte Landes Nature » Samedi 20 septembre, 09h00, 14h00 Bureau d’Information Touristique de Saint-Julien-en-Born Landes

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Exposition à la découverte des constructions en Côte Landes Nature.

Découvrez les secrets de construction des maisons landaises ainsi que les matériaux et techniques utilisés mais également les styles architecturaux des bâtiments publics (salles des fêtes, mairies…) et notamment un zoom sur Albert Pomade, architecte landais qui a réalisé de nombreux édifices sur le territoire.

Jeu de carte à la découverte du patrimoine, puzzle et ateliers sensoriels complèteront les panneaux et photos.

Bureau d’Information Touristique de Saint-Julien-en-Born 201 route des lacs, 40170 Saint-Julien-en-Born Saint-Julien-en-Born 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine

Journées européennes du patrimoine 2025

© Benjamin Faure