Exposition L'art de l' Épée – Ottrott, 14 mai 2025

Bas-Rhin

Exposition L’art de l’ Épée 2 rue de l’école Ottrott Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-05-14 14:00:00

fin : 2025-11-02 18:00:00

Date(s) :

2025-05-14

Découvrez comment l’escrime, un art qui existe depuis l’Antiquité, s’est modifiée au fil des siècles et comment cette discipline s’est transformée pour passer d’une pratique guerrière à un sport de combat raffiné, où la précision et la stratégie sont essentielles. Billets en vente à l’Office de Tourisme à un tarif préférentiel.

Plongez dans l’univers fascinant de l’escrime grâce à l’exposition L’art de Épée.

Découvrez comment l’escrime, un art qui existe depuis l’Antiquité, s’est modifiée au fil des siècles et comment cette discipline s’est transformée pour passer d’une pratique guerrière à un sport de combat raffiné, où la précision et la stratégie sont essentielles.

Billets en vente à un tarif préférentiel dans les bureaux de l’Office de Tourisme Intercommunal du Mont Sainte-Odile, à Rosheim et Ottrott. .

2 rue de l’école

Ottrott 67530 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 95 28 maisondelamanufacture@orange.fr

English :

Discover how fencing, an art form dating back to antiquity, has changed over the centuries, and how the discipline has evolved from a warlike practice to a refined combat sport, where precision and strategy are essential. Tickets on sale at the Tourist Office at a preferential rate.

German :

Erfahren Sie, wie sich die Fechtkunst, die es schon seit der Antike gibt, im Laufe der Jahrhunderte verändert hat und wie sich diese Disziplin von einer kriegerischen Praxis zu einem raffinierten Kampfsport gewandelt hat, bei dem Präzision und Strategie eine entscheidende Rolle spielen. Eintrittskarten sind im Fremdenverkehrsamt zu einem Vorzugspreis erhältlich.

Italiano :

Scoprite come la scherma, una forma d’arte che esiste fin dall’antichità, sia cambiata nel corso dei secoli e come questa disciplina si sia evoluta da pratica bellica a raffinato sport da combattimento, dove precisione e strategia sono essenziali. Biglietti in vendita presso l’Ufficio del Turismo a tariffa agevolata.

Espanol :

Descubra cómo la esgrima, un arte que existe desde la antigüedad, ha cambiado a lo largo de los siglos y cómo esta disciplina ha evolucionado de una práctica bélica a un refinado deporte de combate, donde la precisión y la estrategia son esenciales. Entradas a la venta en la Oficina de Turismo con tarifa preferente.

