AGENDA · Lanton
Exposition L’Art de la Fête de la Mer Lanton
samedi 15 août 2026 · Lanton
Informations pratiques
Lanton
Exposition L’Art de la Fête de la Mer
Place de Courcy Lanton Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:00:00
fin : 2026-08-15 19:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Exposition sur le thème L’ Art Fête de la Mer à Taussat .
Entrée libre et gratuite de 10h à 19 h
Renseignements / telelanthon@gmail.com .
Place de Courcy Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine telelanthon@gmail.com
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English : Exposition L’Art de la Fête de la Mer
L’événement Exposition L’Art de la Fête de la Mer Lanton a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Coeur du Bassin d’Arcachon
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