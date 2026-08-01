Informations pratiques

Lanton

Exposition L’Art de la Fête de la Mer

Place de Courcy Lanton Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 10:00:00

fin : 2026-08-15 19:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Exposition sur le thème L’ Art Fête de la Mer à Taussat .

Entrée libre et gratuite de 10h à 19 h

Renseignements / telelanthon@gmail.com .

Place de Courcy Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine telelanthon@gmail.com

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English : Exposition L’Art de la Fête de la Mer

L’événement Exposition L’Art de la Fête de la Mer Lanton a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Coeur du Bassin d’Arcachon