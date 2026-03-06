Exposition L’art de la perle de verre en France Mots Perlés Musée de la perle de verre ancienne Le Tréport

Exposition L’art de la perle de verre en France

Mots Perlés Musée de la perle de verre ancienne 8 Rue du Duc de Penthièvre Le Tréport Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-04 14:30:00

fin : 2026-05-24 18:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Exposition sous forme d’une cinquantaine de mallettes-vitrines contenant des échantillons de perles de verre fabriquées aux XIXe et XXe siècles par des entreprises françaises aujourd’hui toutes disparues. Ce projet, unique en France, ambitionne, selon la philosophie qui anime les membres de l’Association Mots Perlés qui gère musée, de préserver l’héritage culturel et patrimonial, de le valoriser et de le transmettre. Le contenu de ces mallettes-vitrines est le témoignage d’un savoir-faire et d’une mémoire que le temps a déjà en partie effacé. .

Mots Perlés Musée de la perle de verre ancienne 8 Rue du Duc de Penthièvre Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie +33 6 87 14 05 52 mots.perles@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition L’art de la perle de verre en France

L’événement Exposition L’art de la perle de verre en France Le Tréport a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers