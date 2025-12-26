Exposition L’Art des Aborigènes d’Australie, Médiathèque Riec-sur-Bélon

Exposition L’Art des Aborigènes d’Australie

Médiathèque 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-13

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-01-13

L’art aborigène australien désigne l’ensemble des formes d’expression artistique créées par les peuples autochtones d’Australie, depuis les temps pré-coloniaux jusqu’aux artistes contemporains. Il englobe la peinture, la sculpture, l’art rupestre, les peintures sur écorce, les gravures, les objets rituels, les décorations corporelles et même les motifs tracés sur le sable.

Cet art mêle connaissances tribales, connaissances spatiales, celles des sites sacrés et de leurs histoires, de leurs créations par les Ancêtres mais sont aussi le reflet de personnalités riches, de revendications territoriales, sociales ou politiques. Ce sont des œuvres complexes malgré parfois un certain dépouillement dans la réalisation.

Même s’il est conseillé d’avoir un aperçu du contexte dans lequel sont nées ces œuvres, il n’est pas obligatoire d’en avoir la signification pour en apprécier la puissance visuelle, la poésie, le sens de l’espace.

Spécialiste de l’art aborigène Marc Yvonnou, galeriste à Pont-Aven (Le temps du rêve) conçoit régulièrement des expositions à travers le monde.

Du 13 janvier au 25 février 2026

Entrée libre aux heures d’ouverture de la médiathèque .

Médiathèque 2 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 2 98 06 50 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition L’Art des Aborigènes d’Australie

L’événement Exposition L’Art des Aborigènes d’Australie Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2025-12-24 par OT QUIMPERLE LES RIAS