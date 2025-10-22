EXPOSITION L’ART DES MONDES Frontignan

EXPOSITION L’ART DES MONDES Frontignan mercredi 22 octobre 2025.

EXPOSITION L’ART DES MONDES

Rue Député Lucien-Salette Frontignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-10-22 2025-10-24

Du 22 octobre au 2 novembre 2025, l’association Les 4 Saisons présente à la salle Jean-Claude Izzo (Frontignan la Peyrade) une exposition collective de peinture, sculpture, photo et céramique.

Du 22 octobre au 2 novembre 2025, l’association Les 4 Saisons présente à la salle Jean-Claude Izzo (Frontignan la Peyrade) une exposition collective de peinture, sculpture, photo et céramique. Vernissage le vendredi 24 octobre à 18h. .

Rue Député Lucien-Salette Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 6 18 26 66 28 les4saisonsfrontignan@gmail.com

English :

From October 22 to November 2, 2025, the association Les 4 Saisons presents a group exhibition of painting, sculpture, photography and ceramics at the Salle Jean-Claude Izzo (Frontignan la Peyrade).

German :

Vom 22. Oktober bis zum 2. November 2025 präsentiert der Verein Les 4 Saisons in der Salle Jean-Claude Izzo (Frontignan la Peyrade) eine Gruppenausstellung von Malerei, Skulptur, Fotografie und Keramik.

Italiano :

Dal 22 ottobre al 2 novembre 2025, l’associazione Les 4 Saisons organizza una mostra collettiva di pittura, scultura, fotografia e ceramica presso la Salle Jean-Claude Izzo di Frontignan la Peyrade.

Espanol :

Del 22 de octubre al 2 de noviembre de 2025, la asociación Les 4 Saisons organiza una exposición colectiva de pintura, escultura, fotografía y cerámica en la sala Jean-Claude Izzo de Frontignan la Peyrade.

L’événement EXPOSITION L’ART DES MONDES Frontignan a été mis à jour le 2025-09-18 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE