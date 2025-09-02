Exposition l’art du pouring Office de Tourisme de Bussang Bussang
Office de Tourisme de Bussang 8 Avenue de la Gare Bussang Vosges
Début : Vendredi Vendredi 2025-09-02 14:00:00
fin : 2025-12-11 17:00:00
2025-09-02
Exposition L’Art du Pouring par Nina. Magique et ludique, cet art transforme la peinture acrylique en un jeu visuel fascinant et hypnotique.En accès libre aux horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme de Bussang.Tout public
Office de Tourisme de Bussang 8 Avenue de la Gare Bussang 88540 Vosges Grand Est +33 3 56 11 00 90 info.tourisme@ballons-hautes-vosges.com
L’Art du Pouring exhibition by Nina. Magical and playful, this art transforms acrylic paint into a fascinating and hypnotic visual game.
Ausstellung Die Kunst des Pouring von Nina. Diese magische und spielerische Kunst verwandelt die Acrylfarbe in ein faszinierendes und hypnotisches visuelles Spiel.Freier Zugang während der Öffnungszeiten des Office de Tourisme de Bussang.
La mostra « The Art of Pouring » di Nina. Magica e giocosa, quest’arte trasforma la pittura acrilica in un gioco visivo affascinante e ipnotico.
Exposición The Art of Pouring de Nina. Mágico y lúdico, este arte transforma la pintura acrílica en un juego visual fascinante e hipnótico.
