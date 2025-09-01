Exposition L’Art en Mouvement Office de Tourisme Châlons-en-Champagne
Office de Tourisme 3 Quai des Arts Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Début : 2025-09-01 13:30:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-01
Tout public
Exposition L’Art en Mouvement de la Pierre au Numérique
par Michel Groussaud, numériste et Jean-Pierre Robinet, sculpteur .
Office de Tourisme 3 Quai des Arts Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 65 17 89
