Exposition L’Art en Mouvement Office de Tourisme Châlons-en-Champagne

Office de Tourisme 3 Quai des Arts Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Début : 2025-09-01 13:30:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-01

Tout public

Exposition L’Art en Mouvement de la Pierre au Numérique

par Michel Groussaud, numériste et Jean-Pierre Robinet, sculpteur .

Office de Tourisme 3 Quai des Arts Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 65 17 89

