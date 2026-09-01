Informations pratiques

Thann

Exposition : L’art en musique

6 rue Saint-Thiébaut Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À la Galerie d’art Porte 6 à Thann, « L’art en musique » fait dialoguer créations artistiques et univers musical.

La Galerie d’art Porte 6 à Thann présente « L’art en musique », une exposition qui invite à découvrir des œuvres en résonance avec l’univers musical. Une rencontre entre arts visuels et musique, dans un espace dédié à la création artistique. .

6 rue Saint-Thiébaut Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 6 48 49 28 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

%C0 The Porte 6 Art Gallery %E0 in Thann, %AB « Art in Music » %BB fosters a dialogue between artistic creations and the world of music.

L’événement Exposition : L’art en musique Thann a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay