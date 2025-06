Exposition « L’Art et la Bannière » à Goujounac – Goujounac 24 juin 2025 07:00

Tous les ans, les cinq villages du sud de la Bouriane Frayssinet-le-Gélat, Goujounac, Montcléra, Pomarède et Saint-Caprais, se parent de bannières réalisées par des artistes peintres sur une thématique prédéfinie.

Cette année, les 34 bannières sont réalisées sur le thème « Derrière la porte… »

Exposition des bannières dans les rues du bourg.

Bannières à découvrir en extérieur dans chacun des villages suivants :

– Frayssinet-le-Gélat

– Goujounac

– Montcléra

– Pomarède

– Saint-Caprais

Les bannières verticales mesurent 2 m. sur 1 m. .

Le bourg

Goujounac 46250 Lot Occitanie +33 5 65 36 69 03

English :

Every year, the five villages of the southern Bouriane region: Frayssinet-le-Gélat, Goujounac, Montcléra, Pomarède and Saint-Caprais, are adorned with banners created by painters on a predefined theme.

This year, the 34 banners are based on the theme « Behind the door… »

German :

Jedes Jahr schmücken sich die fünf Dörfer im Süden der Bouriane Frayssinet-le-Gélat, Goujounac, Montcléra, Pomarède und Saint-Caprais mit Bannern, die von Malern zu einem vorgegebenen Thema angefertigt wurden.

In diesem Jahr werden die 34 Banner zum Thema « Hinter der Tür… » gestaltet

Italiano :

Ogni anno, i cinque villaggi del sud della Bouriane: Frayssinet-le-Gélat, Goujounac, Montcléra, Pomarède e Saint-Caprais, vengono abbelliti da striscioni creati da pittori su un tema predefinito.

Quest’anno, i 34 striscioni sono basati sul tema « Dietro la porta… »

Espanol :

Cada año, los cinco pueblos del sur de la Bouriane: Frayssinet-le-Gélat, Goujounac, Montcléra, Pomarède y Saint-Caprais, se engalanan con estandartes creados por pintores sobre un tema predefinido.

Este año, los 34 estandartes se basan en el tema « Detrás de la puerta… »

