Exposition l’Art et la Machine, Filature de Laine de Belvès, Monplaisant

Informations pratiques

Exposition l’Art et la Machine 19 et 20 septembre Filature de Laine de Belvès Dordogne

Tarif : 5 € par personne. Gratuit pour les moins de 18 ans, les personnes handicapées, les demandeurs d’emploi, les étudiants. Ce montant sera utilisé pour la sauvegarde d’un élément patrimonial.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Pendant les Journées européennes du patrimoine, l’entrée des artistes à la Filature de Laine de Belvès.

Nous avons rassemblé plus de 20 artistes et amateurs qui manient le pinceau, le crayon, le fusain, l’aiguille à broder, le crochet, l’appareil photo… pour une grande exposition multi-disciplines d’œuvres inspirées par la salle des machines.

Au cœur de cette Filature de Laine, dont l’âge d’or a été la période de la révolution industrielle et qui a perduré jusque dans les années 90… découvrez les anciennes machines avec leurs rouages, leurs courroies.

Et exceptionnellement pendant 1 mois, 15 septembre au 15 octobre : des peintures à l’huile et à l’acrylique, des dessins, des photos, du feutre, du tricot, de l’art textile, de la broderie, des sculptures, de la céramique, de la vidéo, des installations textiles….

L’occasion de faire ressortir des éléments graphiques de la salle des machines comme la diversité des courroies en fer et en cuir, des engrenages et des pistons, les protections en dentelle de fer, la répétition de « motifs » comme l’alignement de fuseaux, de pédales, de guide-fils, les couleurs patinées, le jeu de lumière du soleil les éclairant et les ombres sur le béton. Ou encore le côté piquant et brutal des machines, les rondeurs et les coins, la dormance et les histoires qu’elles racontent….

Vernissage de l’exposition : samedi 19/09 à 17h avec la remise du prix du jury.

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À l’occasion des journées du patrimoine nous accueillerons également

– un bénévole mécanicien qui vous présentera la carde et la fera fonctionner.

– une fileuse de laine angora avec ses lapins.

Vous pouvez aussi faire une visite habituelle, samedi 14h-18h et dimanche 10h-18h sans réservation :

Après l’introduction par le guide et l’atelier feutre, vous aurez le choix pour découvrir la filature et toutes les étapes de transformation de la laine :

– Visite de la filature avec tablette numérique

– Escape game vintage pour découvrir quel ouvrier a saboté le plan de la nouvelle machine et le reconstituer

Filature de Laine de Belvès Fongauffier, 24170 Monplaisant Monplaisant 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 31 83 05 http://www.filaturedebelves.com Située dans un ancien moulin de la vallée de la Nauze, avec son impressionnante salle des machines, la filature témoigne du patrimoine industriel en Périgord. Dans les pas des ouvriers, visitez la filature à travers des démonstrations, des expositions interactives et des vidéos, suivez la transformation de la laine brute jusqu’au fil. Jeux, diaporamas, vidéos, panneaux informatifs et maquettes permettront aux petits et aux grands de découvrir la fibre laine sous toutes ses formes. Expérimentez les gestes de la laine : à vous de manier les cardes et le fuseau ! Découvrez d’impressionnants outils industriels du début du XXe siècle : le loup-carde, le renvideur, le continu à filer, le bobinoir… Un travail important de remise en état et d’entretien régulier a été nécessaire pour la préservation de toutes ces belles mécaniques. 2 formes de visites après l’introduction du guide : avec une tablette numérique qui complète les informations pour la visite ou l’escape game vintage, une enquête pour une visite ludique et instructive.

Pendant les Journées du Patrimoine, l’entrée des artistes à la Filature de Laine de Belvès.

© Au fil du temps/RayWatson