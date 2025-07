Exposition L’art et le sacré à l’église Cap Lihou Eglise Notre Dame du Cap Lihou Granville

Eglise Notre Dame du Cap Lihou 3 Place du Parvis Notre-Dame Granville Manche

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-12

fin : 2025-08-17

2025-07-12

L’art et le sacré se rejoignent dans cette exposition au sein de cette église du Cap Lihou du 12 juillet au 17 août.

MaPie BelGary vous transmet sa foi au travers des photographies de ses projets et ses réalisations.

¡ L’essence-ciel est de recevoir les messages !

Eglise Notre Dame du Cap Lihou 3 Place du Parvis Notre-Dame Granville 50400 Manche Normandie +33 6 84 31 80 29 mapiebelgary@orange.fr

English : Exposition L’art et le sacré à l’église Cap Lihou

Art and the sacred come together in this exhibition at the Cap Lihou church from July 12 to August 17.

MaPie BelGary conveys her faith through photographs of her projects and achievements.

¡ L?essence-ciel est de recevoir les messages!

German :

Kunst und Heiliges verbinden sich in dieser Ausstellung in dieser Kirche am Cap Lihou vom 12. Juli bis zum 17. August.

MaPie BelGary vermittelt Ihnen ihren Glauben durch die Fotografien ihrer Projekte und Errungenschaften.

¡Die Essenz des Himmels besteht darin, die Botschaften zu empfangen!

Italiano :

L’arte e il sacro si uniscono in questa mostra allestita nella chiesa di Cap Lihou dal 12 luglio al 17 agosto.

MaPie BelGary condivide con voi la sua fede attraverso le fotografie dei suoi progetti e delle sue realizzazioni.

l’essenza del cielo è ricevere messaggi!

Espanol :

El arte y lo sagrado se unen en esta exposición en la iglesia de Cap Lihou del 12 de julio al 17 de agosto.

MaPie BelGary comparte con ustedes su fe a través de fotografías de sus proyectos y realizaciones.

¡La esencia del cielo es recibir mensajes!

