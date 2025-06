Exposition L’art fait son défilé – Espace culturel du Pays de Nay Nay 1 juillet 2025 07:00

Exposition L'art fait son défilé
Espace culturel du Pays de Nay
26 Place du Marcadieu
Nay
Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

2025-07-01

2025-08-14

2025-07-01

La Micro-Folie se transforme en Catwalk ! Venez admirer les plus belles pièces de mode à travers un défilé haut en couleurs. Vêtements et accessoires sont mis en valeurs pour vous donner des envies de relooking.

Table thématique L’art à la mode Dior, Chanel, Saint Laurent, autant de génie de la mode à découvrir et à redécouvrir dans des ouvrages et jeux d’exceptions.

Tout public

Accessible sur les horaires d’ouverture de la médiathèque Mardi 10h00-13h00, Mercredi 10h00-18h00, Jeudi 16h00-18h00, Vendredi 14h00-19h00, Samedi 10h00-17h00 et Dimanche et Lundi Fermé. .

Espace culturel du Pays de Nay 26 Place du Marcadieu

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 culture@paysdenay.fr

