Exposition L'Art habite-t-il en région ?

Après l’hommage rendu au peintre Jean-Jacques Henner (1829-1905), le Musée Bertrand de Châteauroux prépare l’exposition de 18 artistes contemporains de métropole et d’outre-mer dont les œuvres seront présentées au Couvent des Cordeliers du 28 juin au 21 septembre 2025.

2 rue Descente des Cordeliers

Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 61 12 30 museebertrand@chateauroux-metropole.fr

