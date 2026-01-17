Exposition L’art informel Rue Saint-Sauveur Vernon
L’exposition L’Art informel réunit les œuvres de Chantal Lallemand, artiste peintre plasticienne, et Claude Parizot, artiste peintre, fresquiste et muraliste.
L’exposition se tiendra du 30 mars au 5 avril, tous les jours de 10h à 19h.
Chantal Lallemand
Tél. 06 62 61 73 82
Mail lallemandchantal@yahoo.fr
Site http://www.echoes-nch.com
Claude Parizot
Tél. 06 87 20 09 09
Mail claude.p@rizot.fr
Site claudeparizot.com .
Rue Saint-Sauveur Maison du Temps Jadis Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 62 61 73 82 claude.p@rizot.fr
