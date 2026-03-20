Exposition L’art inspire les écoliers et les artistes Place du Général de Gaulle Angerville-l’Orcher

Exposition L’art inspire les écoliers et les artistes

Place du Général de Gaulle Mairie d’Angerville-l’Orcher Angerville-l’Orcher Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-01

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-01

La mairie d’Angerville-l’Orcher accueille une exposition intitulée L’art inspire les écoliers et les artistes . Vous pourrez découvrir les oeuvres de divers artistes C. Artaut, J-P Auber, J-P Bailleul, N. Becker, M. Bellanger, P. Briere, V. Chapelle, J. Cognard, R. Cordon, A. Cressent, J-Y Fromange, A. Joye, F. Laignel, V. de Mazancourt, F. Peltier, R. Rouselle, A. Savary et M. Simon.

Du 1er au 30 avril 2026, aux heures d’ouverture de la mairie et tous les dimanches de 15h à 17h30 en présence des artistes. .

Place du Général de Gaulle Mairie d’Angerville-l’Orcher Angerville-l’Orcher 76280 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 20 92 02 contactao@orange.fr

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English : Exposition L’art inspire les écoliers et les artistes

L’événement Exposition L’art inspire les écoliers et les artistes Angerville-l’Orcher a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie