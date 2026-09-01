Exposition « L’ART prend l’AIR » Salle Mosaïque Saint-André-de-Seignanx
dimanche 27 septembre 2026 · Salle Mosaïque · Saint-André-de-Seignanx
Informations pratiques
Saint-André-de-Seignanx
Exposition « L’ART prend l’AIR »
Salle Mosaïque Bourg Saint-André-de-Seignanx Landes
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 10:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-27
L’Associations Saint-Andre-des-Arts présente l’Exposition, L’Art prend l’Air. Une journée où 24 artistes présenteront leurs œuvres. Des ateliers*, des démonstrations et des conférences seront proposées au public. Des foodtrucks seront à disposition pour la restauration sur place du public et des artistes.
RDV à 10h jusqu’à 18h.
L’événement s’adresse à tous, petits et grands.
Ateliers d’Art florale enfants et adultes sous réservation au 06 33 51 47 82.
Programme de la journée en téléchargement ci-dessous. .
Salle Mosaïque Bourg Saint-André-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine saintandredesarts40@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition « L’ART prend l’AIR »
L’événement Exposition « L’ART prend l’AIR » Saint-André-de-Seignanx a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Seignanx
À voir aussi à Saint-André-de-Seignanx (Landes)
- Parenthèse Bien-être chez Café Terra Café Terra Saint-André-de-Seignanx 19 septembre 2026