Informations pratiques

Saint-André-de-Seignanx

Exposition « L’ART prend l’AIR »

Salle Mosaïque Bourg Saint-André-de-Seignanx Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 10:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

L’Associations Saint-Andre-des-Arts présente l’Exposition, L’Art prend l’Air. Une journée où 24 artistes présenteront leurs œuvres. Des ateliers*, des démonstrations et des conférences seront proposées au public. Des foodtrucks seront à disposition pour la restauration sur place du public et des artistes.

RDV à 10h jusqu’à 18h.

L’événement s’adresse à tous, petits et grands.

Ateliers d’Art florale enfants et adultes sous réservation au 06 33 51 47 82.

Programme de la journée en téléchargement ci-dessous. .

Salle Mosaïque Bourg Saint-André-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine saintandredesarts40@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition « L’ART prend l’AIR »

L’événement Exposition « L’ART prend l’AIR » Saint-André-de-Seignanx a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Seignanx