EXPOSITION L’ART SACRE ET MYSTERIEUX Alignan-du-Vent

EXPOSITION L’ART SACRE ET MYSTERIEUX Alignan-du-Vent vendredi 26 septembre 2025.

EXPOSITION L’ART SACRE ET MYSTERIEUX

Lieu-dit Bourdic Alignan-du-Vent Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-26

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-26

Exposition d’art sacré et mystérieux dans notre ancien chai à barriques, avec les œuvres de deux peintres. Restauration Chez LUK et vins du domaine. Réservation conseillée.

Découvrez une exposition unique dédiée à l’art sacré et mystérieux, présentée dans l’atmosphère authentique de notre ancien chai à barriques. Deux artistes vous dévoileront leurs peintures empreintes de spiritualité et de mystère. La restauration sera assurée par le traiteur Chez LUK et les vins du domaine accompagneront la soirée. Réservation vivement conseillée. .

Lieu-dit Bourdic Alignan-du-Vent 34290 Hérault Occitanie +33 6 21 79 30 60

English :

Exhibition of sacred and mysterious art in our old barrel cellar, with works by two painters. Restaurant « Chez LUK » and estate wines. Reservations recommended.

German :

Ausstellung sakraler und geheimnisvoller Kunst in unserem alten Fasskeller mit Werken zweier Maler. Restauration « Chez LUK » und Weine des Weinguts. Reservierung empfohlen.

Italiano :

Mostra di arte sacra e misteriosa nella nostra antica barricaia, con opere di due pittori. Ristorante « Chez LUK » e vini della tenuta. Si consiglia la prenotazione.

Espanol :

Exposición de arte sacro y misterioso en nuestra antigua bodega de barricas, con obras de dos pintores. Restaurante « Chez LUK » y vinos de la finca. Se recomienda reservar.

L’événement EXPOSITION L’ART SACRE ET MYSTERIEUX Alignan-du-Vent a été mis à jour le 2025-08-05 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE