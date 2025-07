Exposition « L’art, source d’inspiration » Châtillon-sur-Indre

Exposition « L’art, source d’inspiration »

5 Place du Vieux Château Châtillon-sur-Indre Indre

Gratuit

Début : Jeudi 2025-07-12 10:00:00

fin : 2025-08-17 12:00:00

2025-07-12

L’Office de tourisme du Châtillonnais en Berry a le plaisir d’accueillir l’exposition du Club Photo de Clion L’Art, source d’inspiration à l’Office de Tourisme à Châtillon-sur-Indre.

À travers cette exposition, les photographes du club offrent leur vision personnelle d’œuvres d’artistes renommés, explorant une diversité de styles et de concepts photographiques

Van Gogh, Miro, Vermeer, Banksy, Mondrian, Warhol… Il était temps, pour les artistes du Photo-Club de Clion, de révéler au monde toute l’étendue de leur talent. Sans fausse modestie ! Car, à qui donc se comparer, sinon aux plus grands ? Cet été, nous avons donc travaillé dur pour vous présenter cette série d’œuvres plus ou moins vraies que nature, inspirées par les grands maîtres. Chacun selon ses goûts, toujours avec les moyens du bord, et les encouragements des collègues.

Du vrai travail bien fait, que nous avons le plaisir de vous présenter dans le désordre. À vous de retrouver les œuvres ! .

5 Place du Vieux Château Châtillon-sur-Indre 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 38 74 19 chatillon.tourisme@gmail.com

English :

The Châtillonnais en Berry Tourist Office is delighted to welcome the Club Photo de Clion exhibition « L?Art, source d?inspiration » to the Tourist Office in Châtillon-sur-Indre.

German :

Das Office de tourisme du Châtillonnais en Berry freut sich, die Ausstellung des Fotoclubs Clion « L’Art, source d’inspiration » im Office de Tourisme in Châtillon-sur-Indre begrüßen zu dürfen.

Italiano :

L’Ufficio del Turismo del Châtillonnais en Berry è lieto di ospitare presso l’Ufficio del Turismo di Châtillon-sur-Indre la mostra del Club Photo de Clion intitolata « L’arte, fonte d’ispirazione ».

Espanol :

La Oficina de Turismo de Châtillon-sur-Indre acoge una exposición del Club Photo de Clion titulada « El arte, fuente de inspiración ».

