Exposition L’Art tribal de l’Inde Galerie Wela Gasny

Exposition L'Art tribal de l'Inde

Galerie Wela 38 rue de l'Industrie Gasny Eure

Samedi 2025-12-06 14:00:00

2025-12-21 19:00:00

2025-12-06

Cette exposition présente 85 œuvres de 35 artistes indiens issus de diverses traditions

tribales et populaires.

Elle met en lumière la richesse de l’art vernaculaire indien, où chaque œuvre reflète

les mythes, rituels et symboles des communautés rurales et animistes de l’Inde.

Contexte et objectifs

Cette exposition met en lumière l’importance des peintures et dessins issus des

communautés tribales d’Inde, véritables témoignages de traditions vivantes.

L’art vernaculaire indien regroupe des styles de peinture enracinés dans des pratiques

locales et spirituelles. Ces œuvres, autrefois réalisées sur les sols ou les murs des

maisons, servaient à conjurer le mauvais sort ou invoquer des moments heureux.

Aujourd’hui, plusieurs artistes issus de ces traditions transposent cet héritage sur

papier ou toile, tout en préservant la force symbolique et narrative de leurs origines.

Cet art, à la fois graphique, mythologique et animiste*, illustre l’union entre l’humain,

la nature et le sacré.

Dates du 6 au 21 décembre 2025

Lieu Galerie Wela, 38, rue de l’Industrie, 27620 Gasny près de Giverny

Vernissage vendredi 5 décembre 2025 à partir de 18h

Ouverture de l’exposition uniquement les week-ends de 14h à 19h, ou sur RDV

dans la semaine pour des groupes ou la presse .

Galerie Wela 38 rue de l’Industrie Gasny 27620 Eure Normandie +33 6 79 80 99 16 wela.art@gmail.com

