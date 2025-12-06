Exposition L’Art tribal de l’Inde Galerie Wela Gasny
Exposition L'Art tribal de l'Inde Galerie Wela Gasny samedi 6 décembre 2025.
Exposition L’Art tribal de l’Inde
Galerie Wela 38 rue de l’Industrie Gasny Eure
Début : Samedi Samedi 2025-12-06 14:00:00
fin : 2025-12-21 19:00:00
2025-12-06
Cette exposition présente 85 œuvres de 35 artistes indiens issus de diverses traditions
tribales et populaires.
Elle met en lumière la richesse de l’art vernaculaire indien, où chaque œuvre reflète
les mythes, rituels et symboles des communautés rurales et animistes de l’Inde.
Contexte et objectifs
Cette exposition met en lumière l’importance des peintures et dessins issus des
communautés tribales d’Inde, véritables témoignages de traditions vivantes.
L’art vernaculaire indien regroupe des styles de peinture enracinés dans des pratiques
locales et spirituelles. Ces œuvres, autrefois réalisées sur les sols ou les murs des
maisons, servaient à conjurer le mauvais sort ou invoquer des moments heureux.
Aujourd’hui, plusieurs artistes issus de ces traditions transposent cet héritage sur
papier ou toile, tout en préservant la force symbolique et narrative de leurs origines.
Cet art, à la fois graphique, mythologique et animiste*, illustre l’union entre l’humain,
la nature et le sacré.
Dates du 6 au 21 décembre 2025
Lieu Galerie Wela, 38, rue de l’Industrie, 27620 Gasny près de Giverny
Vernissage vendredi 5 décembre 2025 à partir de 18h
Ouverture de l’exposition uniquement les week-ends de 14h à 19h, ou sur RDV
dans la semaine pour des groupes ou la presse .
Galerie Wela 38 rue de l’Industrie Gasny 27620 Eure Normandie +33 6 79 80 99 16 wela.art@gmail.com
