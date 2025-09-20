Exposition : « L’ARtha » Promenade Jacques Thibaud Saint-Jean-de-Luz

Exposition : « L’ARtha » 20 et 21 septembre Promenade Jacques Thibaud Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

La Ville de Saint-Jean-de-Luz vous propose de rencontrer plus de 150 artistes à travers une exposition d’œuvres d’art en plein air autour de la baie.

Promenade Jacques Thibaud, 64500 Saint-Jean-de-Luz

Week-end de découvertes artistiques autour de la baie ! 120 exposants seront présents.

