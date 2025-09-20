Exposition Lartisien Réfectoire de l’Abbaye Montivilliers

Réfectoire de l’Abbaye Cour Saint-Philibert Montivilliers Seine-Maritime

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-20

fin : 2025-11-30

2025-09-20

Lartisien est un artiste instinctif.

Chez lui pas de processus créatif établi, tout est question d’émotion, de sensation.

D’abord il y a la recherche de la matière première, le métal toujours, et l’accumulation d’objets en tout genre. Puis vient le temps de la création, de la transformation. La magie opère avec ce désir du travail bien fait. L’artiste travaille avec la sincérité de l’artisan qui modèle sa création usant de ses outils avec délectation.

Enfin, l’œuvre apparaît et avec elle le souhait de la partager… Car oui, Lartisien c’est aussi une histoire de générosité et d’échange avec ses amis artistes et aussi, bien sûr, avec le public. .

Réfectoire de l’Abbaye Cour Saint-Philibert Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 96 66

