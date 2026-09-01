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AGENDA · Penvénan

Exposition l’atelier de Bidou Port-Blanc Penvénan

lundi 14 septembre 2026 · Port-Blanc · Penvénan

Informations pratiques

Début
lundi 14 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Port-Blanc
Adresse
Boulevard de la mer
Ville
22710 Penvénan
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Penvénan

Exposition l’atelier de Bidou

Port-Blanc Boulevard de la mer Penvénan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-14 10:30:00
fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :
2026-09-14

Exposition peintures, huiles sur toile, verres polis et cyanotypes.   .

Port-Blanc Boulevard de la mer Penvénan 22710 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 04 06 67 37 

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English :

L’événement Exposition l’atelier de Bidou Penvénan a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose