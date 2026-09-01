AGENDA · Penvénan
Exposition l’atelier de Bidou Port-Blanc Penvénan
lundi 14 septembre 2026 · Port-Blanc · Penvénan
Informations pratiques
Penvénan
Exposition l’atelier de Bidou
Port-Blanc Boulevard de la mer Penvénan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-14 10:30:00
fin : 2026-09-20 12:30:00
Date(s) :
2026-09-14
Exposition peintures, huiles sur toile, verres polis et cyanotypes. .
Port-Blanc Boulevard de la mer Penvénan 22710 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 04 06 67 37
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English :
L’événement Exposition l’atelier de Bidou Penvénan a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose