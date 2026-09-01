Exposition l’atelier de Bidou Port-Blanc Penvénan

Informations pratiques

Penvénan

Exposition l’atelier de Bidou

Port-Blanc Boulevard de la mer Penvénan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-14 10:30:00

fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :

2026-09-14

Exposition peintures, huiles sur toile, verres polis et cyanotypes. .

Port-Blanc Boulevard de la mer Penvénan 22710 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 04 06 67 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition l’atelier de Bidou Penvénan a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose