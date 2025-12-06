Exposition L’atelier de Fifi Impasse Jollion Boulbon

Exposition L’atelier de Fifi

Du samedi 6 au dimanche 7 décembre 2025.

Ouvert de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h. Impasse Jollion Centre culturel Sainte-Anne Boulbon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-07

2025-12-06

Découvrez L’Atelier de Fifi à Boulbon !

Une exposition unique où culture et créativité locale se rencontrent.

L’exposition L’atelier de Fifi vous attend pour une aventure artistique qui promet d’éveiller vos sens et d’enrichir votre compréhension de l’art local.

Venez vivre cette expérience unique à Boulbon ! .

Impasse Jollion Centre culturel Sainte-Anne Boulbon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 43 95 47

English :

Discover L’Atelier de Fifi at Boulbon!

A unique exhibition where culture and local creativity meet.

German :

Entdecken Sie L’Atelier de Fifi in Boulbon!

Eine einzigartige Ausstellung, in der Kultur und lokale Kreativität aufeinandertreffen.

Italiano :

Scoprite L’Atelier de Fifi a Boulbon!

Un’esposizione unica dove si incontrano cultura e creatività locale.

Espanol :

¡Descubra L’Atelier de Fifi en Boulbon!

Una exposición única en la que se dan cita la cultura y la creatividad locales.

