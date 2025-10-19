Exposition L’atelier du verre L’Atelier du verre Saint-Méloir-des-Ondes

L’Atelier du verre 4 rue de Radegonde Saint-Méloir-des-Ondes Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-19 14:30:00

fin : 2025-10-31 18:30:00

2025-10-19

Exposition d’Alan et Sophie Bo – Belle Ile en mer, sur le thématique du verre soufflé à la canne et verre fusionné. .

L’Atelier du verre 4 rue de Radegonde Saint-Méloir-des-Ondes 35350 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 89 18 10

