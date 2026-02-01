Exposition L’Atelier-Fabrique & 2I Rue Saint-Sauveur Vernon
Exposition L’Atelier-Fabrique & 2I Rue Saint-Sauveur Vernon mardi 24 février 2026.
Exposition L’Atelier-Fabrique & 2I
Rue Saint-Sauveur Maison du Temps Jadis Vernon Eure
Début : 2026-02-24 09:30:00
fin : 2026-02-26 12:00:00
2026-02-24 2026-02-25 2026-02-26 2026-02-27 2026-02-28 2026-03-01
Envie de découvrir un univers créatif unique ? Ne manquez pas l’exposition de L’Atelier-Fabrique & 2I à la Maison du Temps Jadis à Vernon !
Où ? Maison du Temps Jadis, Rue St Sauveur, 27200 Vernon
️ Quand ? Du 23 février au 1er mars
Temps fort Le vernissage aura lieu le vendredi 27 février à partir de 19h30 !
✍️ Au programme, des ateliers créatifs (sur inscription uniquement)
Mercredi 25 Pour les 8-12 ans
Samedi 28 Spécial adulte
Dimanche 29 Atelier intergénérationnel (à partir de 10 ans)
Pour plus d’informations sur les thèmes et les horaires, scannez le QR code sur l’affiche .
Rue Saint-Sauveur Maison du Temps Jadis Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 79 87 99 45 contact@latelier-fabrique-et2i.fr
