Exposition L’Atelier-Fabrique & 2I Rue Saint-Sauveur Vernon

Envie de découvrir un univers créatif unique ? Ne manquez pas l’exposition de L’Atelier-Fabrique & 2I à la Maison du Temps Jadis à Vernon !

Où ? Maison du Temps Jadis, Rue St Sauveur, 27200 Vernon

️ Quand ? Du 23 février au 1er mars

Temps fort Le vernissage aura lieu le vendredi 27 février à partir de 19h30 !

✍️ Au programme, des ateliers créatifs (sur inscription uniquement)

Mercredi 25 Pour les 8-12 ans

‍ Samedi 28 Spécial adulte

‍ ‍ ‍ Dimanche 29 Atelier intergénérationnel (à partir de 10 ans)

Pour plus d’informations sur les thèmes et les horaires, scannez le QR code sur l’affiche .

Rue Saint-Sauveur Maison du Temps Jadis Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 79 87 99 45 contact@latelier-fabrique-et2i.fr

