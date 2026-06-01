Estagel

EXPOSITION L’ATELIER LUMIÈRE ET COULEURS

6 Avenue Docteur Jean-Louis Torreilles Estagel Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-14 12:00:00

Date(s) :

2026-06-13

L’atelier fête son 20ème anniversaire!…

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6 Avenue Docteur Jean-Louis Torreilles Estagel 66310 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 29 00 32

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English :

The workshop celebrates its 20th anniversary!…

L’événement EXPOSITION L’ATELIER LUMIÈRE ET COULEURS Estagel a été mis à jour le 2026-06-08 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME