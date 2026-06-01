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EXPOSITION L’ATELIER LUMIÈRE ET COULEURS Estagel

EXPOSITION L’ATELIER LUMIÈRE ET COULEURS Estagel

EXPOSITION L’ATELIER LUMIÈRE ET COULEURS Estagel samedi 13 juin 2026.

Adresse : 6 Avenue Docteur Jean-Louis Torreilles

Ville : 66310 Estagel

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Estagel

EXPOSITION L’ATELIER LUMIÈRE ET COULEURS

6 Avenue Docteur Jean-Louis Torreilles Estagel Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-14 12:00:00

Date(s) :
2026-06-13

L’atelier fête son 20ème anniversaire!…
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6 Avenue Docteur Jean-Louis Torreilles Estagel 66310 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 29 00 32 

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English :

The workshop celebrates its 20th anniversary!…

L’événement EXPOSITION L’ATELIER LUMIÈRE ET COULEURS Estagel a été mis à jour le 2026-06-08 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME