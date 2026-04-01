Châteaudun

Exposition L’Atelier Prend L’Air

Salle Saint-André Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 14:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-04-29

L’Atelier Prend L’Air propose son exposition annuelle à la salle Saint-André à Châteaudun.

Dans le cadre de son exposition annuelle, à la salle Saint-André à Châteaudun, du 29 avril au 10 mai, l’association de l’Atelier Prend l’Air organise une démonstration de calligraphie le mercredi 29 avril, de 14h00 à 17h00. Le vernissage de l’exposition aura lieu le même jour, à 18h00. .

Salle Saint-André Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire latelierprendlair28@gmail.com

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English :

Atelier Prend L’Air presents its annual exhibition at the Salle Saint-André in Châteaudun.

L’événement Exposition L’Atelier Prend L’Air Châteaudun a été mis à jour le 2026-04-14 par OT GRAND CHATEAUDUN