Exposition L’Atelier Prend L’Air Châteaudun
Exposition L’Atelier Prend L’Air Châteaudun mercredi 29 avril 2026.
Châteaudun
Exposition L’Atelier Prend L’Air
Salle Saint-André Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 14:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-04-29
L’Atelier Prend L’Air propose son exposition annuelle à la salle Saint-André à Châteaudun.
Dans le cadre de son exposition annuelle, à la salle Saint-André à Châteaudun, du 29 avril au 10 mai, l’association de l’Atelier Prend l’Air organise une démonstration de calligraphie le mercredi 29 avril, de 14h00 à 17h00. Le vernissage de l’exposition aura lieu le même jour, à 18h00. .
Salle Saint-André Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire latelierprendlair28@gmail.com
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English :
Atelier Prend L’Air presents its annual exhibition at the Salle Saint-André in Châteaudun.
L’événement Exposition L’Atelier Prend L’Air Châteaudun a été mis à jour le 2026-04-14 par OT GRAND CHATEAUDUN
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