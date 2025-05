Exposition « L’Atelier Renoir » – Médiathèque Tarascon, 14 mai 2025 14:00, Tarascon.

Bouches-du-Rhône

Exposition « L’Atelier Renoir » Du 14/05 au 14/06/2025, tous les mercredis et samedis de 14h à 18h. Médiathèque 26 boulevard Gambetta Tarascon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-05-14 14:00:00

fin : 2025-06-14 18:00:00

Date(s) :

2025-05-14

La médiathèque vous invite à découvrir autrement quelques œuvres du peintre Auguste Renoir !

Conçue par l’association Artesens, cette exposition présente 12 œuvres à explorer grâce à des dispositifs tactiles, olfactifs, et de petits ateliers ludiques et pédagogiques toucher une nature morte qui sent la fraise et le citron, recomposer un paysage tactile avec la touche typique de Renoir, redessiner les Grandes Baigneuses, découvrir le matériel du peintre … Une exposition accessible pour tous dès 6 ans. .

Médiathèque 26 boulevard Gambetta

Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 91 51 52

English :

The media library invites you to discover some of the works of the painter Auguste Renoir in a different way!

German :

Die Mediathek lädt Sie ein, einige Werke des Malers Auguste Renoir auf andere Weise zu entdecken!

Italiano :

La mediateca vi invita a scoprire alcune opere del pittore Auguste Renoir in modo del tutto nuovo!

Espanol :

La mediateca le invita a descubrir algunas de las obras del pintor Auguste Renoir de una forma totalmente nueva

L’événement Exposition « L’Atelier Renoir » Tarascon a été mis à jour le 2025-05-09 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)