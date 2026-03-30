EXPOSITION LAURA BLANCHE AU LYCÉE MARTIN MALVY LYCÉE POLYVALENT MARTIN MALVY Cazères

EXPOSITION LAURA BLANCHE AU LYCÉE MARTIN MALVY

LYCÉE POLYVALENT MARTIN MALVY 27 Chemin de la Reye Cazères Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Restitution au Lycée Martin Malvy de la Résidence de Laura Blanche à la ressourcerie Récobrada le vendredi 3 avril à 11h.

Ouvert au public.

Artiste textile, Laura Blanche transforme des tissus de seconde main en tableaux et formes cousues, où se mêlent mémoire, intimité et réparation. À partir de vêtements usés, draps anciens et chutes de tissus, elle compose un univers lumineux et sensible, entre pop et surréalisme.

Elle développe une pratique artistique centrée sur le textile de réemploi, faisant du tissu un véritable langage narratif et émotionnel.

Avec la contribution des stagiaires du Lycée Martin Malvy et Arts Déco, Paris, des bénévoles et salariés de Récobrada et des 5 familles d’accueil qui ont hébergé l’artiste pendant la résidence. Participation à l’exposition des élèves de 1ère et terminale de l’option arts plastiques du Lycée.

Bienvenue ! .

LYCÉE POLYVALENT MARTIN MALVY 27 Chemin de la Reye Cazères 31220 Haute-Garonne Occitanie contact.pahlm@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Restitution at Lycée Martin Malvy of Laura Blanche’s Residency at the Récobrada recycling center on Friday April 3 at 11am.

Open to the public.

L’événement EXPOSITION LAURA BLANCHE AU LYCÉE MARTIN MALVY Cazères a été mis à jour le 2026-03-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE