Exposition « Laura Dreyer » Centre culturel Sainte-Anne Boulbon 1 juillet 2025 13:30

Bouches-du-Rhône

Exposition « Laura Dreyer » Du 01/07 au 13/07/2025 tous les jours de 13h30 à 18h30.

Vernissage le jeudi 3 juillet à 18h. Centre culturel Sainte-Anne 11, impasse Jollion Boulbon Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-01 13:30:00

fin : 2025-07-13 18:30:00

Date(s) :

2025-07-01

Laura Dreyer artiste peintre et photographe autodidacte propose dans son atelier, au cœur du Parc Naturel des Alpilles, et transmet dans ses œuvres, l’émotion que lui procure la beauté de notre monde.

Elle invite à la contemplation et c’est en immersion dans la Nature qu’elle trouve son inspiration.

Découvrez son univers poétique mêlant souvenirs de voyage, nature, art nouveau et féminité. .

Centre culturel Sainte-Anne 11, impasse Jollion

Boulbon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 43 95 47 art.lauradreyer@gmail.com

English :

Laura Dreyer is a self-taught painter and photographer whose studio in the heart of the Parc Naturel des Alpilles conveys the emotion she feels for the beauty of our world.

German :

Laura Dreyer ist eine autodidaktische Malerin und Fotografin, die in ihrem Atelier im Herzen des Naturparks Alpilles arbeitet und in ihren Werken die Emotionen vermittelt, die ihr die Schönheit unserer Welt verleiht.

Italiano :

Laura Dreyer è una pittrice e fotografa autodidatta che vive nel suo studio nel cuore del Parc Naturel des Alpilles. Il suo lavoro trasmette l’emozione che prova per la bellezza del nostro mondo.

Espanol :

Laura Dreyer es una pintora y fotógrafa autodidacta instalada en su estudio del corazón del Parque Natural de los Alpilles. Su obra transmite la emoción que siente por la belleza de nuestro mundo.

