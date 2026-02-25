Exposition Laura Dreyer Devant la Beauté de la Nature Grand Rue Frédéric Mistral Les Baux-de-Provence

Exposition Laura Dreyer Devant la Beauté de la Nature

Du 05/06 au 15/06/2026 tous les jours de 10h à 18h. Grand Rue Frédéric Mistral Galerie Manville Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

La Galerie de Manville aux Baux-de-Provence, accueille l’exposition Devant la Beauté de la Nature de Laura Dreyer.

Ancienne maître d’hôtel devenue artiste pluridisciplinaire, elle puise son inspiration dans l’Art Nouveau et l’observation du vivant.

Entre peinture et photographie, ses œuvres célèbrent les formes organiques comme un rempart poétique face à la violence du monde, offrant au spectateur une invitation à l’émerveillement et à la contemplation au cœur des Alpilles.

Installée aux Baux-de-Provence, Laura Dreyer explore également le vitrail et la sculpture, mêlant sensibilité, poésie et fascination pour la nature et les courbes féminines.

Son travail transforme l’émerveillement quotidien en un refuge artistique et spirituel. .

Grand Rue Frédéric Mistral Galerie Manville Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com

The Galerie de Manville in Les Baux-de-Provence hosts the exhibition Devant la Beauté de la Nature by Laura Dreyer.

